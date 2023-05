Vroeger was burrata nog een curiositeit in onze keuken, nu is hij helemaal ingeburgerd en kan je deze romige versie van mozzarella makkelijk in de supermarkt vinden. Gebruik voor dit recept ook goed brood dat je het best zelf dik snijdt, zodat je bruschetta niet te nat is.

Ingrediënten

150 g burrata

1 teen knoflook, grof gehakt

40 ml extra vergine olijfolie

250 g gemengde paddenstoelen, zoals champignons, oester- zwammen, pieds de moutons, boleten etc., schoongeborsteld en in plakken

25 ml witte wijn

1 el bladpeterselie, gehakt

4 sneden boerenbrood

1 teen knoflook

extra vergine olijfolie zout en peper

Bereiding

1. Haal de burrata alvast uit de koelkast.

2. Fruit de knoflook in de olijfolie in een grote koekenpan. Als hij begint te kleuren doe je er een gedeelte van de paddenstoelen bij, zodat de bodem van de pan bedekt is. Sauteer ongeveer 3 minuten op hoog vuur totdat ze licht gekleurd zijn.

3. Haal met een schuimspaan uit de pan en herhaal, net zo lang tot alle paddenstoelen gebakken zijn. Doe ze dan allemaal weer terug in de pan en blus af met de witte wijn. Laat even inkoken en roer dan de bladpeterselie erdoor. Breng op smaak met zout en peper.

4. Rooster de sneden brood. Wrijf ze in met knoflook. Verdeel de burrata over het brood. Leg de gebakken paddenstoelen erop. Druppel er nog wat olijfolie over en dien op.

Recept: uit ‘De bijbel van de Italiaanse keuken’ van Maud Moody, Nina Bogaerts, Leonardo Pacenti

Foto: Saskia Lelieveld

