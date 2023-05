Leersteundecreet moet gebreken M-decreet wegwerken

Het Vlaams Parlement heeft woensdag het nieuwe decreet goedgekeurd dat leerlingen met een beperking meer kansen moet geven in het gewone onderwijs.

Een betere organisatie, waardoor hulp sneller ter plaatse moet komen, een grotere betrokkenheid van ouders, extra begeleiding voor leerkrachten. Dat zijn voor Vlaams parlementslid Kathleen Krekels (N-VA) de grootste verschillen tussen het M-decreet en het nieuwe leersteundecreet, dat het Parlement goedkeurde met steun van de meerderheid. Oppositiepartijen Vlaams Belang en Vooruit onthielden zich bij de stemming, Groen en PVDA stemden tegen.

Het M-decreet uit 2015 had als doelstelling om leerlingen met bijzondere onderwijsnoden waar mogelijk in het reguliere onderwijs te plaatsen. Maar dat principe van ‘meer inclusie’ botste in de praktijk op problemen. Zo schoot de ondersteuning voor scholen van het gewoon onderwijs tekort. Er waren klachten over onvoldoende middelen, mensen en tijd. Er waren ook te veel procedures en administratieve last voor scholen. Daarnaast was de externe ondersteuning en expertise te veel versnipperd over honderden leersteuncentra.

Contraproductief

Het gevolg was dat scholen steeds vaker kinderen met een beperking weigerden. Uiteindelijk zaten er zelfs meer kinderen met een beperking in het buitengewoon onderwijs dan voor het M-decreet.

De Vlaamse regering had in het regeerakkoord in 2019 al aangekondigd dat het M-decreet vervangen zou worden door ‘een echt begeleidingsdecreet voor kinderen met zorgnoden én hun leerkrachten’. Dat werd dan het Leersteundecreet. Doelstelling van het nieuwe decreet is om de beste plaats te zoeken – in het gewoon of in het buitengewoon onderwijs – voor leerlingen met speciale zorgnoden.

Met het nieuwe Leersteundecreet worden maximaal 47 leersteuncentra ingevoerd, om het gewoon onderwijs te steunen. De 3.666 ondersteuners krijgen voor het eerst een vast ambt en een vast statuut. In de lerarenopleidingen komt er structureel meer aandacht voor speciale zorgnoden in de klas. Het budget wordt opgetrokken van 160 naar 195 miljoen euro.

Het nieuwe decreet stelt ook duidelijk dat het bijzonder onderwijs voor sommige leerlingen de beste optie is. Die tak van het onderwijs krijgt daarom extra middelen. Als een leerling met een speciale nood in het gewone onderwijs les volgt, kan de klassenraad beslissen dat het niet lukt om die leerlingen de juiste zorg aan te bieden of dat de zorg voor die ene leerling ten koste gaat van de andere leerlingen.

Lees ook