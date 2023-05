Erling Haaland trapt doelpuntenrecord Premier League van de tabellen

Erling Haaland heeft woensdagavond in het duel tegen West Ham United zijn 35ste Premier League-doelpunt van het seizoen gemaakt voor Manchester City. Daarmee is de Noor nu alleen recordhouder wat betreft het aantal doelpunten in één seizoen.

In het duel tegen West Ham, de 33ste wedstrijd van het seizoen voor City, nam Haaland op aangeven van Jack Grealish na 70 minuten de tweede treffer voor zijn rekening. Daarmee deed hij beter dan de 34 doelpunten die Andy Cole en Alan Shearer ooit scoorden. Destijds werden er bovendien 42 speeldagen afgewerkt, nu zijn er dat maar 38.

Dat record heeft Haaland, met nog vijf wedstrijden te gaan, dus al te pakken, maar het record voor meeste goals ooit over alle competities in één seizoen lijkt wel heel moeilijk te worden. Dat staat op naam van Lionel Messi, die in het seizoen 2011-2012 73 keer wist te scoren in 60 matchen. Haaland is een fenomeen en heeft ook al 12 goals in Europa gemaakt, maar nog eens 23 goals in 9 of 10 matchen maken, lijkt hoog gegrepen.

De wedstrijd tegen West Ham – die Kevin De Bruyne geblesseerd miste – eindigde op 3-0 in het voordeel van City, dat daarmee weer een stapje richting titel zet: het voert nu de ranglijst aan met 79 punten, eentje meer dan Arsenal.

Een doelpunt voor de geschiedenisboeken! ?????? pic.twitter.com/lCtNAECURE — Play Sports (@playsports) May 3, 2023

