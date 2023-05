‘Diyanet-moskeeën voeren campagne voor Erdogan’ en fiscus stuurt goed boerende influencers rekening van 400.000 euro

Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1. ‘In de Diyanet-moskeeën wordt campagne gevoerd voor Erdogan’

Volgens minister Bart Somers zijn er ‘geen concrete aanwijzingen’ dat er in Belgische Diyanet-moskeeën campagne wordt gevoerd voor de Turkse presidents­verkiezingen. Op de sociale media is te zien dat die bewering niet klopt. Lees meer>

2. Trump verklaart onder ede dat verkrachtingsaanklacht schrijfster ‘belachelijk verhaal’ is

In een eerder opgenomen videoboodschap ontkent Donald Trump dat hij schrijfster E. Jean Carroll verkracht heeft. ‘Het is het meest belachelijke, walgelijke verhaal’, aldus de oud-president. ‘Het is gewoon verzonnen.’ De boodschap werd woensdag (lokale tijd) in de rechtszaal getoond. Lees meer>

Foto: AP

3. Fiscus stuurt goed boerende influencers rekening van 400.000 euro

Drie influencers moeten samen 400.000 euro extra aan belastingen ophoesten op niet-aangegeven inkomsten. Influencers, vloggers en bloggers die via sociale media producten promoten, kunnen niet langer ‘onwetendheid’ inroepen om te ontsnappen aan hun fiscale verplichtingen – ook niet als ze betaald worden in de vorm van gratis producten. Lees meer>

4. Europa wil minder afhankelijk zijn van China en werkt aan warenhuis voor basismedicijnen

Veel van onze basismedicijnen worden in China geproduceerd. Het is beter de productie terug naar eigen bodem te halen, vindt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). België trekt de kar om dat op Europees niveau waar te maken. Lees meer>

Foto: VCG via Getty Images

5. Premier De Croo ontmoet Zelenski in Den Haag

Premier Alexander De Croo (Open VLD) ontmoet vandaag de Oekraïense president Volodimir Zelenski tijdens diens bezoek aan Den Haag. Zelenski heeft daar onder meer een afspraak met de Nederlandse minister-president Mark Rutte. Hij gaat ook langs bij het Internationaal Strafhof, dat onderzoek doet naar misdaden die zijn gepleegd in de oorlog in Oekraïne. Lees meer>

6. CD&V en Groen niet te spreken over socialistische voorstellen rond verplichte kinderopvang

CD&V en Groen reageren ontstemd op het voorstel van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, dat ouders moeten ingaan op een aanbod van 130 dagen gratis kinderopvang. ‘Voor Vooruit moeten baby’s precies staatseigendom worden vanaf de dag dat ze het licht zien en is vrije keuze taboe’, reageerde Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits (CD&V) op Twitter. Rousseau nuanceerde het voorstel intussen. Lees meer>