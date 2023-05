Verdachte opgepakt voor doodschieten vijf buren in Texas

Na een klopjacht van enkele dagen is dinsdagavond (lokale tijd) een man gearresteerd die ervan wordt verdacht vrijdagavond in de Amerikaanse staat Texas vijf van zijn buren te hebben doodgeschoten.

Het jongste slachtoffer van de schietpartij in het dorpje Cleveland was een 9-jarige jongen. Drie mensen raakten gewond.

Volgens Amerikaanse media is de verdachte een 38-jarige illegaal in de VS verblijvende Mexicaan. Er werd door meer dan tweehonderd agenten naar hem gezocht. Hem is vijfvoudige moord ten laste gelegd. De verdachte zou al zeker vier keer gedeporteerd zijn: in maart 2009, september 2009, januari 2012 en juli 2016. In 2012 zou hij een tijdje in de gevangenis gezeten hebben voor rijden onder invloed.

De verdachte was vrijdagavond bezig met het afschieten van zijn halfautomatische geweer in zijn tuin, naar eigen zeggen om te oefenen. Zijn buren vroegen hem daarmee op te houden, omdat hun baby door het lawaai niet kon slapen. De man antwoordde daarop dat niemand hem kan vertellen wat hij in zijn eigen huis doet.

Even later drong hij het huis van de buren binnen en begon te schieten. Hij zou tijdens het incident dronken geweest zijn. Na de schietpartij vluchtte hij, Het is niet duidelijk waar de man al die tijd gezeten heeft.

