Mars voor de biodiversiteit

Greenpeace, Extinction Rebellion, Youth for Climate en andere milieuverenigingen plannen op 21 mei een eerste ‘mars voor de bio­diversiteit’ in Brussel. ‘Zo’n miljoen dier- en plantensoorten is met uitsterven bedreigd’, zegt Ruth-Marie Henckes, biodiversiteits­experte bij Greenpeace. De ­milieuorganisaties vragen dat ecocide, het vernietigen of ­onherstelbaar beschadigen van een ecosysteem, wordt ­bestraft, ook als dat het gevolg is van roekeloosheid.

De regering-De Croo kondigde al aan dat ecocide haar intrede zal doen in het nieuwe strafwetboek. Er worden straffen aan gekoppeld van tien tot twintig jaar cel. Maar de actievoerders vinden dat ecocide daarin veel te eng gedefinieerd wordt. ­(blg)