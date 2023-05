We zijn minder vaak ziek sinds afschaffing doktersbriefje

Sinds november moet je in grote bedrijven geen ziektebriefje meer voorleggen als je maar een dag ziek bent. ­Hr-dienstverlener Acerta vergeleek via de loonadministratie van 260.000 werknemers het kort ziekteverzuim in januari, februari en maart met dat van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal ziektedagen voor ziektes van korte duur is met 5 procent gedaald.

Het aantal afwezigheden van exact één dag is wel gestegen. 3 procent van de werk­nemers was eens één dag ziek, ­tegenover 2,4 procent begin 2022. Daar staat tegenover dat er in totaal minder dagen verloren zijn gegaan aan ziekte: 3,4 in plaats van 3,6 procent.

‘Werknemers gaan na hun dag afwezigheid vaker meteen weer naar het werk. Met een ziektebriefje dat voor meerdere dagen geldt, gebeurt dat minder snel’, zegt Miet Vanhegen van Acerta.

De vrees van werkgevers was dat hun medewerkers voortaan vaker een dag zouden thuis­blijven. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) noemde het een ‘onbegrijpelijke beslissing’ die alleen tot ­effect zou hebben dat werkenden nog meer moeten opdraaien voor collega’s die er de kantjes van af lopen. Door de ­inbreng van Unizo is de regel voorlopig niet geldig voor ­bedrijven met minder dan vijftig werknemers.

In de cijfers tellen overigens alleen de afwezigheden tot en met vijf dagen, want het aantal langdurig zieken stijgt wél en dat al sinds 2015. (kb)