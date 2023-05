Remco Evenepoel snijdt zaterdag het volgende deel van zijn rondejacht aan, met Klaas Lodewyck als bevoorrechte getuige. De ploegleider over de vorm van de wereldkampioen, z’n maniakale voorbereiding en de rust in z’n hoofd. ‘Na Luik vorig jaar is hij echt ontbolsterd.’

‘Finito with the trainings’ (‘Gedaan met de trainingen’), postte Remco Evenepoel (23) dinsdagochtend op Strava, met een overzicht van zijn laatste trainingsrit: net iets meer dan vier uur had hij op z ...