Het grootste onderzoek ooit naar de Italiaanse ’Ndrangheta-maffia begon in het Belgische Genk, met een onderzoek naar de machtige Nirta-clan uit San Luca, diep in Zuid-Italië.

Honderdvijftig huiszoekingen in acht landen, 147 arrestaties waarvan 108 in Italië en 13 in België, en beschuldigingen die gaan van samen­werken met een maffiaorganisatie en internationale drugshandel ...