De ravage na de rave: vrije vogels verklaren de natuur vogelvrij

Terwijl de ravers wild aan het feesten waren, lag Filips Defoort wakker van het geluid en van het lot van de fauna en flora in het Brustemse bos.

Filips Defoort Doctor in de filosofie en houder van het getuigschrift natuurmanagement: specialisatie boswachter, natuurgids.

Zaterdagnacht lig ik wakker. Een monotoon gedreun dringt zich op aan de wijde omgeving van Brustem, zelfs tot in achterhoeken zoals Rukkelingen-Loon. De nachtelijke fauna ­gedraagt zich onrustig. Een geheim techno-feestje op ‘het militair ­domein’ luidt het. Clandestien is een relatief begrip, als je kilometers ­verder verplicht wordt om mee te feesten. Vrijdagnacht staan in een mum van tijd tal van wagens met verbrandingsmotoren en caravans in de ­omtrek van wat feitelijk een ontoegankelijk natuur­gebied is. Als een donderslag bij heldere hemel vindt er plots een internationaal evenement plaats, waar een massa ­bezoekers is op afgekomen als buxusmotten op een skinnerval.

Onmiddellijk denk ik aan de ­bedreigde eikelmuizen die in de zogezegd ‘verlaten hangars’ verblijven, de dassen die in dat gebied hun burcht hebben, om maar te zwijgen van de talloze broedende vogels. Ik vraag me tevergeefs af hoe het komt dat de feestvierders denken dat het oké is om midden in het broedseizoen een gesloten natuurgebied te infesteren en er een exces aan decibels en ­onvoorspelbaar gedrag door te jagen. Zonder hen te willen beschuldigen van kwade wil, kan men ze op zijn minst toch verdenken van oorverdovende onverschilligheid.

De bekommernissen die ordediensten en de meeste beleids- en opiniemakers uiten, zijn principieel antropocentrisch. Als achteraf blijkt dat er slechts negen mensen in het ziekenhuis werden opgenomen, dat er geen rellen zijn uitgebroken en dat afgezien van wat ‘kattenkwaad’ de buurtbewoners toch konden getuigen van een vreedzaam, zelfs amusant evenement, bleek het ‘al bij al mee te vallen’. Zij die op zijn minst vragen stelden bij een gesneuvelde lacterende reegeit, zijn sentimentele zeuren die anderen geen plezier gunnen. De ‘utopie’ werd volgens sommigen deels bewaarheid: ‘een zelfverklaarde autonome zone, waar een reglement oproept tot respect en zorg voor elkaar en de omgeving. (...) Anders dan festivalgangers lieten deze feestvierders geen stort achter, maar verrassend ­beschaafde plastic zakken.’ Alsof respect en zorg voor een goede staat van instandhouding en beheer van een delicate ­biotoop herleid kan worden tot het achterlaten van plastic zakken.

DS Video | Natuurschade na rave: dode hinde, verstoorde dassenburchten, schade aan voorjaarsflora. Video: De Standaard

In contrast met de herrie in het ­festivalbos, blijft het langs de kant van bepaalde natuurapologeten opvallend stil over inbreuken tegen natuur- en bosdecreten. De talrijke over­tredingen konden nochtans op heterdaad geconstateerd worden. Een kleine bloemlezing: het is verboden in het natuurgebied de rust te verstoren op welke wijze ook; het is verboden in het wild levende diersoorten ­opzettelijk te verstoren, vooral tijdens de perioden van voortplanting; het is er verboden gemotoriseerde voertuigen te ­gebruiken, vuur te ­maken … En door ­jolige feestvierders werd zowel tegen minstens één gevel als in een dassenburcht gedefeceerd. Dat telt als onverantwoorde eutrofiëring.

Het feest leidde tot een stortvloedvan gedepenaliseerde overtredingen, maar eveneens van flagrante misdrijven die voor de correctionele rechtbank zouden moeten verschijnen. En die vervolging moet er niet alleen ­komen omdat de kleinburgerlijken ressentiment kunnen voelen tegen zoveel dionysische ­levenslust en ongebreideld hedonisme, terwijl zij wel moeten luisteren naar de boswachter ‘als ze een stap verkeerd zetten in het militair domein.’ Wrok jegens de boswachters of de vele vrijwilligers die ­beheerswerken uitvoeren voor lokale natuurverenigingen is alleszins compleet misplaatst. De vermesting en verzuring van natuur en samenleving kun je op het terrein zo beleven. Ga na dit feestdebacle als vrijwillige conservator of boswachter in een natuurgebied nog maar eens vriendelijk vragen aan een wandelaar om de hond alstublieft aangelijnd te houden om rust te vragen voor broedsel en reekalfjes. Of aan een mountainbiker om zich aan de toegankelijkheidsregeling te houden. Die recreanten zullen dan net als die feestvierders eens goed lachen. Het wordt de lokale natuurverenigingen en hun vrijwilligers op zijn zachtst gezegd moeilijk gemaakt om nog constructief samen te werken met de goedmenende landbouwers in een agrarische gemeente waar een kwetsbaar natuurgebied zonder ­pardon overrompeld kon worden door duizenden ‘natuurliefhebbers’. Pas nadat de feestvierders hun geïmproviseerde festivalterrein hadden verlaten en er een soort hoerastemming heerste dat alles ‘al bij al goed verlopen is’, wordt de schade aan de natuurwaarden onder ogen gezien.

Komende generaties veroordeeld

Voor hoogleraar Pascal Gielen (DS 2 mei 2023) is de intrinsieke waarde van de natuur verwaarloosbaar. In zijn ­opiniestuk minimaliseert hij de ­ravage tot een niet-commerciële raveparty die het leven viert. Hoeveel is een eikelmuis waard? Gielen vindt dat vast een ridicule vraag. Zo het leven vieren in een natuurgebied te midden van het broedseizoen? Het is cynisch. De predominante maatschappelijke houding is blijkbaar dat zelfs in een gebied met natuur als primaire ­bestemming de veiligheid van de ­natuur en de natuurwaarden slechts van secundair belang zijn, alle prachtige Onze natuur-films ten spijt. Een steviger vuistje voor de natuur was nochtans écht wel op zijn plaats. De natuur is veerkrachtig, klinkt het, maar welk signaal geeft men wanneer duizenden een gesloten natuur­gebied mogen inpalmen om hun ­hedonistisch escapisme te botvieren? Het Star wars-feestje met de Ewoks in de Endoriaanse bossen is bij sommigen duidelijk dieper genesteld in hun bewustzijn dan de realiteit, die ­inhoudt dat, als ouderdieren sneuvelen in het broedseizoen, de komende generatie ook onnodig veroordeeld is. Een feestvierende ‘natuurlief­hebber’ verklaarde zijn ‘vrijheid te ­beleven ­tegen het systeem’ en zei dat het ‘bos van iedereen’ is. In eerste ­instantie ­behoort het bos natuurlijk aan de bos-eigen fauna en flora.

Uiteraard was het onmogelijk om 15.000 feestvierders in combi’s af te voeren, maar op zijn minst had men de door dieselgeneratoren aangedreven ­versterkers moeten stilleggen. Als je de, overigens volstrekt onschuldige en nuttige, dansmuggen rond je hoofd vervelend vindt wanneer je ­geniet van een zomers terras, hoef je soms het licht maar uit te knippen, opdat de insecten andere oorden ­opzoeken. Daarvoor hoef je ze allerminst te vergiftigen of dood te meppen. Ongetwijfeld waren de ravers ontvankelijk voor het argument dat het toch van weinig solidariteit ­getuigt om te midden van een natuurgebied in broedseizoen de fauna te verjagen door dreunende bassen? Een aantal versterkers mag ondertussen geconfisqueerd zijn, de repercussies van dit debacle zullen nog lang ­resoneren. Het gros van de feestvierders leek een schone tijd te beleven, maar midden in de zogenoemde schoontijd werd de natuur alweer eens vogelvrij verklaard.

Lees ook