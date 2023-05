Schutter basisschool Belgrado naar psychiatrisch ziekenhuis

De dertienjarige dader van de schietpartij op een basisschool in Belgrado wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Hij is wellicht te jong om strafrechtelijk vervolgd te worden. Zijn ouders werden wel gearresteerd.

De dader van de schietpartij op een basisschool in de Servische hoofdstad Belgrado wordt opgenomen op een bijzondere afdeling van een neuropsychiatrisch ziekenhuis. Dat meldde de Servische president Aleksandar Vucic.

De schutter, die door de politie geïdentificeerd werd als Kosta Kecmanovic, is slechts dertien jaar oud. Onder de Servische wetgeving kan men slechts strafrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden vanaf veertien jaar.

De kans bestaat dat niet de schutter, maar wel zijn ouders, de juridische gevolgen van zijn daden moeten trotseren. Zij werden beide aangehouden, verklaarde Vucic. De vader was de eigenaar van de pistolen die de jongen gebruikte tijdens de schietpartij. Daartoe had hij weliswaar de nodige vergunningen, zei Vucic, maar hij zou zijn wapens bewaard hebben ‘op ongeschikte wijze’.

Kecmanovic zou ook verschillende keren naar de schietbaan geweest zijn met zijn vader. Wapenbezit is courant in Servië, als erfenis van de Balkan-oorlogen tijdens de jaren negentig. Maar een dergelijke schietpartij is zeldzaam.

Moordlijst

De jongen zou zich wekenlang hebben voorbereid en een lijst hebben opgesteld van doelwitten die hij wilde vermoorden. Woensdagochtend bracht hij eerst een bewakingsagent om het leven. Vervolgens vuurde hij in de gang op drie meisjes, ging hij een geschiedenisles binnen en schoot hij op de leerkracht en zijn klasgenoten. Uiteindelijk kwamen zeven meisjes, een jongen en de bewakingsagent om. Nog eens zes andere leerlingen en een lerares raakten gewond.

Volgens Servische media belde de jongen na de feiten naar de politie met de woorden: ‘Ik ben Kosta Kecmanovic en ik heb verschillende mensen neergeschoten.’ Zijn motief blijft nog steeds onduidelijk.

