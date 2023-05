Horst Arts & Music toont dit weekend hoe een rave ook legaal georganiseerd kan worden op een voormalig militair domein. Gemotiveerde vrijwilligers steken er een stevig handje toe. Welkom in het ‘bouwkamp voor creatievelingen’.

‘Zou iemand het in zijn hoofd ­halen om hierop te klauteren?’ In de namiddagzon wordt peinzend naar de rijen rechtopstaande ­rioolbuizen gekeken, die een dag eerder werden opgetrokken. In het weekend ...