Tussen 2016 en 2021 is in de Verenigde Staten het aantal doden door een overdosis met de krachtige pijnstiller fentanyl verdrievoudigd.

Volgens een nieuw rapport van het Centrum voor Ziektebestrijding en -preventie (CDC) stierven in 2021 ongeveer 21 op 100.000 mensen aan een overdosis met fentanyl. Dat is drie keer meer dan in 2016. Het ...