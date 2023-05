De aandeelhouders van Unilever, de grootste ­producent van consumptiegoederen ter wereld, hebben woensdag op de algemene vergadering tegen het beloningsbeleid van het ­bedrijf gestemd. Dat voorzag in een verloning van 5,1 miljoen euro voor ­vertrekkend topman Alan Jope. Aandeelhouders die een totaal van 58 procent van de stemrechten vertegenwoordigden, stemden tegen.

Jope zal eind dit jaar Unilever verlaten en hoopte op een bonus van 3,5 miljoen euro, bovenop zijn basisloon van 1,6 miljoen. Voor ­financieel directeur Graeme ­Pitkethly was een bonus van 2,2 miljoen euro voorzien en een ­basisloon van 1,2 miljoen.

Een minderheid van de aandeelhouders (17 procent) stemde woensdag ook tegen de herverkiezing van Nils Andersen als voorzitter van het concern.

De jongste maanden kreeg Unilever steeds meer kritiek omdat het mee verantwoordelijk zou zijn voor de hoge inflatie en er zelfs van zou profiteren. De omzet in het eerste kwartaal steeg met 10,7 procent, maar dat was volledig het gevolg van prijsstijgingen want de verkoop bleef ongewijzigd. Volgens de ceo hanteert het ‘een verantwoordelijk prijsbeleid’. Beleggers stelden zich ook vragen over de strategische richting van het bedrijf.

Jope zal worden opgevolgd door de Nederlander Hein Schumacher, topman bij FrieslandCampina.