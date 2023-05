Frans Grondwettelijk Hof verwerpt tweede vraag naar referendum

De linkse partijen hadden een vraag over de gecontesteerde pensioenhervorming gesteld, nog voor de bekrachtiging ervan. Door de nieuwe uitspraak van het Grondwettelijk Hof lijkt het steeds onwaarschijnlijker dat oppositie en vakbonden de hervorming nog kunnen afvoeren.

Het oordeel van de zogenaamde Wijzen is weinig verrassend: het voorstel dat de steun kreeg van zowat 250 volksvertegenwoordigers en senatoren voldeed niet aan alle criteria en werd daarom afgewezen.

Midden april had het Hof een eerste vraag naar een referendum al afgewezen. Toen zette de rechtbank ook al het licht op groen voor de essentie van die hervorming, al was er wel kritiek op enkele deelaspecten. De hogere pensioenleeftijd lieten ze ongemoeid.

‘Met deze hervorming zal ons pensioenstelsel in 2030 in evenwicht zijn. De regering wil nu het overleg met de sociale partners voortzetten om werken betekenisvoller te maken, de arbeidsomstandigheden te verbeteren en volledige werkgelegenheid te bereiken’, klonk het toen in een regeringsverklaring.

De volgende stap voor de tegenstanders van de pensioenhervorming volgt op 8 juni. Dan bespreekt de Assemblée nationale een voorstel om de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd in te trekken. Op 6 juni is alvast een nieuwe betoging van vakbond gepland.

