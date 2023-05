Federal Reserve verhoogt rente met 0,25 procentpunt

De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt, zoals verwacht. Is dit het einde van een reeks renteverhogingen?

De Federal Reserve heeft de rente andermaal met een kwartprocent verhoogd, tot de range van 5-5,25 procent. Dat was wat economen hadden verwacht. In het begeleidend persbericht rept ze met geen woord over mogelijke volgende renteverhogingen.

Dat kan wel eens een signaal zijn dat ze voorlopig stopt met renteverhogingen, en dat de huidige cyclus van verhogingen er dus op zit. Straks geeft Fed gouverneur Jerome Powell een persconferentie.