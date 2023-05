Enige kandidaat Ajay Banga verkozen tot nieuwe voorzitter Wereldbank

De voormalige ceo van Mastercard volgt David Malpass op, die in februari verrassend zijn ontslag aankondigde. Ajay Banga’s ambtstermijn is vijf jaar. Hij was de enige kandidaat voor de functie en zal de leiding op 2 juni overnemen.

De Amerikaanse president Joe Biden had Banga in februari voorgedragen als kandidaat voor het voorzitterschap van de Wereldbank. Traditioneel leveren de VS het hoofd van de instelling. De 63-jarige Indisch-Amerikaanse manager was laatstelijk vicevoorzitter bij de financiële investeerder General Atlantic. Zijn eerste uitdaging in de nieuwe functie is waarschijnlijk de hervorming van de Wereldbank, waar de instelling momenteel vaart achter zet.

De terugtrekking van Malpass komt ongeveer een jaar voor het einde van zijn ambtstermijn. De door de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump genomineerde econoom kreeg veel kritiek te verduren vanwege een verklaring over klimaatverandering. Afgelopen september had Malpass vragen ontweken over de vraag of de verbranding van fossiele brandstoffen bijdraagt aan de opwarming van de aarde. In plaats daarvan had het hoofd van de Wereldbank gezegd: ‘Ik ben geen wetenschapper.’ Malpass probeerde later de schade te beperken en zei dat hij spijt had van zijn woordkeuze.

De Wereldbank leent geld aan arme landen tegen gunstige voorwaarden met als doel hun economieën te versterken en de armoede daar te verminderen. De organisatie wordt gesteund door 189 landen wereldwijd.

