Is Tom Van Grieken ook ‘een politieke clown’?

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Wandelen (1)

Tom Van Grieken (Vlaams Belang) zal tussen 19 en 29 mei alles uit de kast halen, inclusief zijn wandelschoenen, om de politici die in hun ‘ivoren toren’ zitten te doen luisteren. Een wandeltocht van Oostende naar Brussel, onder de slogan ‘Doe ze Luisteren’, moet uitmonden in een protestbeweging waarbij Vlaams Belang een duidelijk signaal wil uitsturen ‘dat het beleid volledig anders moet’. Over hoe het dan concreet anders moet, blijft Vlaams Belang in de communicatie wat waziger.

Van Grieken wil tijdens zijn tocht luisteren naar de zorgen en grieven van de ‘gewone Vlaming’ in de straat en hen overtuigen hem te vergezellen richting Brussel. De partij legt daarbij ook bussen in, kwestie dat de gewone Vlaming die geen wandelschoenen in zijn of haar kast heeft liggen, mee kan protesteren.

Puinhoop

Premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft zich dinsdagavond op een lezing aan de VUB negatief uitgelaten over het nationalisme dat zich volgens hem beroept op de ‘lokroep van de eenvoud’. Tijdens zijn lezing hield hij een pleidooi voor de democratie, die in tegenstelling tot het nationalisme wel rekening houdt met verschillende meningen en daarom leidt tot goed resultaat, aldus de premier.

‘Kijk naar de puinhopen van de brexit, kijk naar Trump, Bolsonaro en Poetin. (…) Dat zijn de puinhopen van het nationalisme, en daar spreken we veel te weinig over’. Toch is er volgens De Croo nog hoop voor de toekomst. ‘Natuurlijk moeten we iets gemeenschappelijks hebben. Evenwel niet onze politieke overtuiging, huidskleur, afkomst of verleden, maar wel een aantal waarden, zoals respect voor elkaar, voor debat’, zegt De Croo. Benieuwd naar zijn reactie als Vlaams Belang straks op 29 mei richting de Wetstraat wandelt.

Wandelen (2)

Vlaams minister voor de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) wil met de app WandelAR nieuwkomers aanmoedigen de wandelschoenen aan te trekken en zich te laten leiden door een interactieve route door het Hallerbos. Deze app, die 76.000 euro aan Vlaamse subsidies kreeg, zou volgens Ben Weyts nieuwkomers moeten helpen de Nederlandse taal machtig te worden.

Voor Gwendolyn Rutten (Open VLD) is het echter niet helemaal duidelijk hoe de app Nederlands zal promoten. Je zou namelijk ook Engels of Frans als taal kunnen aanduiden, suggereert ze via Twitter. Ben Weyts maakt zich sterk dat de app wel degelijk nieuwkomers helpt. ‘Ze kan gebruikt worden om Nederlands te leren. En dat gebeurt ook, vertelt men mij.’

Puinhoop (2)

Terwijl De Croo aan de VUB de parlementaire democratie verdedigde, haalde Van Grieken intussen naar hartenlust uit naar de ‘machtspartijen’ en ‘systeempolitici’ in het parlement. Om reclame te maken voor zijn grote protestmeeting, nam hij ook een filmpje op in het federale halfrond. Daarin benadrukte hij onder meer dat ‘de echte politiek zich niet afspeelt in dit circus met politieke clowns’. Daarbij vergat hij voor alle duidelijkheid wel te vermelden dat hij zelf intussen al bijna tien jaar parlementslid is. Maakt hem dat dan ook een politieke clown?

Lees ook