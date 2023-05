Waarom Android apps draaien op uw Windows desktop? Tja, er zijn enkele miljoenen Android apps in de Play Store, versus enkele tienduizenden Windows apps in de Microsoft Store. En het is niet zo moeilijk als het ooit was.

We (her)bekeken onlangs hoe u een ­Android smartphone en een Windows pc vlot laat samenwerken. Daarbij hadden we het ook kort over Android apps draaien op een Windows desktop. Daar gaan we nu dieper op ...