De populariteit van digitaal bankieren en betalen gaat (helaas) samen met massaal veel oplichtingspogingen door internetfraudeurs. Kunnen slachtoffers van phishing de geleden schade recupereren bij hun bank?

Phishing is een vorm van online oplichting waarbij de daders proberen om uw persoonlijke bankgegevens te verkrijgen en zo geld van uw rekening afhalen of er online betalingen mee uit te voeren in uw naam ...