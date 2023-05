‘Zes op de tien Belgen gaan minder dan een keer per jaar naar de bank’

In tien jaar is het aantal bankkantoren meer dan gehalveerd. Die afname oogstte kritiek, maar de meeste klanten vonden de weg naar het online bankieren. Zes op de tien Belgen gaan nooit of minder dan jaarlijks naar een bankkantoor, zegt de Belgische bankenfederatie Febelfin.

Naar het dichtstbijzijnde bankkantoor gaan, is voor velen niet meer nodig. Veel diensten, zoals doorlopende opdrachten, kunnen je online aanvragen. Banken verminderen daarom het aantal kantoren. Uit een rapport van de Belgische bankenfederatie Febelfin blijkt dat zes op de tien Belgen minder dan jaarlijks naar een bankkantoor gaat.

Febelfin rapporteert verder dat het aantal geldafhalingen in tien jaar tijd gehalveerd is. De pandemie leidde tot een plotse daling, en sindsdien zijn de cijfers stabiel gebleven.

De computer wordt het meest gebruikt voor bankzaken, maar stilaan haalt de app (82 procent) het internetbankieren met de computer (89 procent) in.Opvallend: niet alleen jongeren (93 procent), maar ook vijftigplussers (73 procent) gebruiken massaal de app.

Bankkantoor blijft belangrijk

Als mensen dan toch een bezoekje brengen aan de bank is dit voornamelijk om financieel advies te krijgen. Dat gaat dan om beleggingen opvolgen, raad vragen over de persoonlijke financiële situatie of informatie krijgen over een lening. Dat de service in een fysiek kantoor beter is dan online, vinden 66 procent van de vijftigplussers en 41 procent van de jongeren.

Een op de tien springt zelfs niet op de digitale kar. Van hen heeft 24 procent een voorkeur voor de fysieke bank, 19 procent vindt internetbankieren te ingewikkeld en 29 procent is bang voor mogelijk vervelende gevolgen van internetbankieren, zoals phishing.

De sector blijft initiatieven ontwikkelen om mensen te overtuigen de digitale overstap te maken. Zo voorziet de banksector een ‘universele bankdienst’: tegen een maximale forfaitaire kost van zestig euro per kan je nog altijd manuele bankverrichtingen uitvoeren.

