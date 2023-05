De bewaarders van 6.000 oude manuscripten

Diep in de Sahara van Mauritanië ligt Chinguetti, een oude handelsstad die omwille van haar kenmerkende architectuur sinds 1996 erkend is als Unesco-werelderfgoed. Maar dat is er niet alleen in de vorm van architectuur, ook de eeuwenoude boeken zijn vermaard. Handelaars en bedevaarders brachten ooit van heinde en verre prachtige manuscripten naar de oude oase. Er waren tientallen bibliotheken. Vandaag zijn er nog maar 13 over, die liefst 6.000 oude manuscripten herbergen. Vijf bibliotheken zijn open voor het publiek en worden bewaakt door families die er van generatie op generatie zorg voor dragen. Zij zijn de bewaarders van een rijkdom aan Arabische cultuur en beschaving uit de 10de eeuw en later. Maar net als Chinguetti’s bestaan, worden deze collecties bedreigd door de oprukkende woestijn.