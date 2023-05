Minder vluchten en meer vegetarische opties: studenten bezetten Blandijn

Klimaatactivisten van End Fossil Gent maken van campus Blandijn hun tijdelijke thuishaven. Tot en met vrijdag bezetten ze er de inkomhal, omdat ze niet akkoord gaan met de besparingsplannen van de UGent. ‘We zijn gestart vanuit woede en onbegrip, maar zijn nu ook voorzichtig hoopvol.’

‘Durf duurzaam denken’ luidt een spandoek aan de voorgevel van het gebouw. Op enkele kartonnen borden met spreuken als ‘Bezet ’t unief’ na, blijft commotie uit. Met een opgewekte dinosaurusmascotte en een vreedzaam protest willen de activisten van End Fossil Gent het duurzaamheidsbeleid van de UGent onder de aandacht brengen. Volgens de actievoerders zou de universiteit haar eigen klimaat- en transitieplannen niet volgen.

‘We zijn naar hier gekomen met drie concrete eisen’, zegt woordvoerder Gijs* (24). ‘Sinds 2019 is de uitstoot van de UGent gestegen in plaats van gedaald. Personeelsleden nemen nog te vaak het vliegtuig en in de cafetaria zijn er te weinig vegetarische opties.’ Verder willen ze dat er meer focus ligt op klimaateducatie. ‘Elke bachelor zou een klimaatvak moeten hebben en tijdens de master moeten studenten aan interdisciplinaire klimaatprojecten kunnen werken.’ Als laatste eisen de actievoerders dat de UGent minder besparingen doorvoert op sociale en duurzame aspecten, zoals op het centrale aanspreekpunt voor duurzaamheid Green Office. Ook de huisvesting van de universiteit wordt een stuk duurder.

Raad van bestuur

In een schriftelijke reactie laat rector Rik Van de Walle weten dat hij bereid is om vrijdag een afvaardiging van End Fossil Gent te ontvangen om naar hun vragen en bezorgdheden te luisteren. ‘Ik verwacht niet dat één gesprek iets zal veranderen. De rector moet ons standpunt serieus nemen en de raad van bestuur moet er ook aan tafel rekening mee houden’, beargumenteert Gijs. ‘Maar we zijn ook hoopvol’, vertelt Bien* (19), ‘omdat we merken dat steeds meer mensen nieuwsgierig zijn naar ons project.’

Het protest verliep vreedzaam. Foto: belga

Doordat de activisten zelf nog studenten zijn, was de universiteitscampus een evidente locatie. Al kaderen ze de actie ook in het ruimere perspectief van de klimaatcrisis. ‘De UGent stoomt mensen klaar voor het werkveld. Studenten moeten kritisch leren denken, maar tegelijk legt de UGent kritische stemmen zoals Green Office het zwijgen op’, klinkt het. Van de Walle vindt dat geen correcte stelling. ‘Ik roep iedereen op om in dit duurzaamheidsdebat de zaken correct voor te stellen. Er is nooit voorgesteld om de Green Office te schrappen. Wel wordt wellicht het aantal personeelsleden en een deel van de werkingsmiddelen ingeperkt, maar dat voorstel ligt nog op tafel’, laat de rector weten.

Motivatie en trots

De rondspringende dinosaurus weerspiegelt de informele en gezellige sfeer die onder de activisten heerst. ‘Onze mascotte is een speels onderdeel van de serieuze boodschap die we brengen’, zegt Bien. De motivatie van de activisten om te strijden voor het klimaat, gaat hand in hand met hun trots over dit project. ‘We hebben hier lang aan gewerkt. Het is een opluchting dat het ons is gelukt’, zegt Gijs.

En dat enthousiasme werkt aanstekelijk.‘Ik vind het vanzelfsprekend dat zo’n actie plaatsvindt’, zegt studente en voorbijganger Zoë Gorgon (21). ‘Het is alleen jammer dat zulke bezettingen nodig zijn om de aandacht op de klimaatcrisis te vestigen.’ Ook Marie Goossens (18) is positief: ‘Ik bewonder dat de activisten hun ontevredenheid durven te uiten.’ Onthaalmedewerkster van campus Blandijn, Muriel Vandenbosch (58), steunt de studenten: ‘De actie verloopt heel sereen en de klimaatcrisis maakt het noodzakelijk dat ze hier zijn.’

De 45 activisten genieten van een ontbijt na hun eerste nacht op de campus. Ze troepen samen op zachte kussens op de grond en eten koffiekoeken en eclairs. ‘De meesten onder ons hebben een rustige nacht gehad.’ Ze sliepen op matjes en brachten slaapzakken en hoofdkussen mee. Om alles veilig te laten verlopen was er een nachtwaker van Securitas aanwezig.

De actie was vooraf aangekondigd, maar gebeurde niet in samenspraak met de universiteit.

*Wilden niet met hun familienaam in het artikel verschijnen

