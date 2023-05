Als de aarde straks wordt verzwolgen door de zon, zal dat tot ver in de Melkweg te zien zijn. Astronomen hebben dit immers net zien gebeuren bij een andere planeet.

De aarde is ruim 4,5 miljard geleden ontstaan uit overschot van het stof en gas waaruit eerst de zon was gevormd. Sterrenstof dus. En tot sterrenstof zal de aarde over nog eens ruim 7,5 miljard jaar wellicht ...