Antwerpse agenten vrijgesproken van racisme, wel 16 beklaagden veroordeeld voor pesterijen

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft woensdag zestien agenten van de Antwerpse lokale politie en het veiligheidskorps van de FOD Justitie veroordeeld voor pesterijen. Racisme tussen collega’s acht de rechter niet strafbaar.

‘Het uiten van een mening, hoe bedenkelijk ook, blijft vrij tussen collega’s.’ Zo verklaarde de voorzitster van de correctionele rechtbank waarom niemand in het dossier van de voormalige dienst GEOV van de Antwerpse politie veroordeeld wordt voor racisme. ‘Volgens artikel 23 van de antiracismewet kan een veroordeling alleen in verticale relaties, tussen collega’s is daar geen sprake van’. Ook een veroordeling onder artikel 20 van dezelfde wetgeving, voor het aanzetten tot discriminatie of haat, wordt volgens de rechter de maatstaf niet gehaald.

Wat wel niet kan volgens de rechtbank, is collega’s pesten. ‘Personen werden geviseerd omdat zij om een of andere reden door de pesters werden beschouwd als zwakker en niet behorend bij de dienst. Vaak op basis van kenmerken zoals achtergrond of een fysieke handicap werden mensen uitgesloten of genegeerd, belachelijk gemaakt, in ongemakkelijke situaties gebracht. Het gezag van leidinggevenden en collega’s werd ondermijnd en mensen werden tegengewerkt’, oordeelt de rechtbank.

De zestien agenten die schuldig zijn verklaard, kijken aan tegen zijn er drie soorten straffen weg gelegd naar gelang ernst van het pestgedrag: zes maanden cel en een boete met uitstel, enkel een boete met uitstel en tenslotte werd ook de gunst van de opschorting uitgesproken voor een aantal veroordeelden.

De 29 agenten werden vervolgd voor pesterijen en racisme. De bewijzen? Talloze Whatsappberichten die tussen 2015 en 2016 werden gestuurd in een Whatsappgroep van de voormalige dienst GEOV (team ­Gerechtshoven en Overbrengingen), die instaat voor de bewaking en het transport van gevangenen. ‘Steek dan een bommeke in die zijn reet’, schreef iemand over een homo­seksuele collega. ‘Die wilden verstaan maar één taal! En dat is de taal van met hun kloten terug naar de woestijn gechargeerd worden’ schreef een andere over moslims en ‘Daar kunnen wat asielzoekers in, eerste massagraf :-)’ over migratie.

Tijdens het proces getuigden de slachtoffers over jarenlange treitering op de werkvloer. Het team GEOV leek een stuurloos schip met zwak leiderschap en een toxische sfeer tussen collega’s. Iedereen die in de ogen van de pesters afweek van de norm kreeg het hard te verduren. Collega’s met een migratie­achtergrond werden omschreven als ‘mannen van de bruine plank’. Een andere agent met een pacemaker was volgens de harde kern niet goed genoeg om mee ­samen te werken: ‘Werk jij hier ­omdat ze het percentage gehandicapten bij Justitie moesten optrekken?’, was een van de opmerkingen. De pesterijen leidden tot ernstige fysieke en mentale problemen bij de slachtoffers. Een van hen zou uiteindelijk tot twee keer toe zelfmoord proberen te plegen. Een ander slachtoffer werd op 50-jarige leeftijd door de politie op vervroegd pensioen gestuurd door het trauma dat hij aan de zaak overhield: ‘Dat is niet het Vlaanderen dat ik ken’, zei hij daarover in de rechtbank. ‘Het is een schande om mensen op zo’n manier te laten werken.’

Volgens de verdediging is het openbaar ministerie de mist in gegaan in hun onderzoek. De berichten moeten meer gezien worden als ‘ongepaste’ of ‘grove’ humor, niet als pesterijen of racisme. Ook waren foto’s en video’s die bij berichten stonden vaak niet meer zichtbaar. Verschillende commentaren missen zo de context om te beoordelen of ze wel of niet strafbaar zijn. De verdediging voert aan dat er grote onderlinge verschillen zijn tussen de beklaagden. Volgens de procureur is pesten een groepsgebeuren, en iedereen die heeft meegedaan is daarom aansprakelijk. ‘De slinger is hier te ver door­geslagen’, zei advocaat Frédéric Thiebaut daarover. ‘Zonder afbreuk te doen aan wat de burgerlijke partijen hebben meegemaakt, maar ik vind in dit dossier de concrete strafbare handelingen van mijn cliënt niet terug.’

Het vonnis valt meer dan zes jaar nadat een onderzoek door De Standaard de berichten en wantoestanden binnen de Antwerpse politie aan het licht had gebracht. Voordien probeerden de slachtoffers van de pesterijen al herhaaldelijk een oplossing te vinden binnen het korps. Dat had geleid tot een onderzoek bij het Intern Toezicht van de ­Antwerpse politie, nadat vijf leden van de politiedienst in september 2016 een wanhopige brief hadden ­geschreven aan hun leidinggevenden. Pas toen de feiten in de media aan het licht kwamen, besloot het Antwerpse parket een eigen onderzoek te openen. In de loop van dat onderzoek zijn er nog verschillende andere slachtoffers naar voren gekomen.

