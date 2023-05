Drie gelekte videofilmpjes en een sms brengen Tucker Carlson opnieuw in nauwe schoentjes. Zo noemt hij in een videofilm een niet nader genoemde vrouw ‘een lekker ding’ en supportert hij in een racistische sms voor witte Trump-fans die een man willen lynchen.

Dat Tucker Carlson leugenachtig en grof kon zijn in zijn ‘nieuwsshows’, wisten we al. Maar als de camera’s uitstaan, bakt het voormalige goudhaantje van Fox News het nog bruiner. Dat blijkt uit videobeelden die werden vrijgegeven door de Amerikaanse mediaorganisatie Media Matters for America en een sms die The New York Timesopenbaar maakte.

In een van de filmpjes noemt de radicaal-rechtse presentator op de set van zijn show Tucker Carlson tonight de vriendin van een niet nader genoemde man ‘een lekker ding’. Meteen daarna heeft hij door dat de beelden weleens zouden kunnen lekken. ‘Ik maakte maar een grapje, voor het geval dit verspreid raakt’, zegt hij in het filmpje. ‘Hey, rot toch op, Media Matters for America! Ik weet niet eens hoe zijn vriendin eruitziet. En als ik dat zou weten, zou ik haar geen lekker ding vinden.’

In een tweede filmpje, eveneens opgenomen op de set van Tucker Carlson tonight toen de camera’s uit waren, gaat het over Carlsons ‘menopauzale fans’. ‘Ik kan mijn uiterlijk nooit beoordelen. Ik wacht op het oordeel van mijn menopauzale fans’, zegt hij.

In een laatste filmpje dat Media Matters for America deelde, staat Carlson op het punt om geïnterviewd te worden door de Britse presentator Piers Morgan. ‘Als we het over seks hebben, geef ik je graag enkele technische tips, maar het is jouw programma, het is volledig jouw beslissing,’ zegt de Amerikaan. Morgan ziet dat wel zitten. ‘We kunnen zeker over je seksuele techniek praten, zeker na wat je vorig week zei over je testikels laten bruinen.’ Morgan refereerde aan de ‘documentaire’ The end of man, waarin Carlson het einde van mannelijkheid in de VS voorspelt. Daarin wordt ‘testicle tanning’, of het zonnen van testikels, aangeraden om het testosterongehalte te verhogen.

‘Niet over mijn techniek’, zegt Carlson nog. ‘We zullen erover praten in algemene termen, ik heb er zeker wat over te zeggen.’

Sms-bericht

The New York Times verwees eerder deze week al naar de eerste twee filmpjes, weliswaar zonder ze online te zetten. De krant bracht afgelopen week uit dat de ‘hoogst beledigende en grove opmerkingen’ van Carlson die naar boven kwamen door de rechtszaak van stemcomputertechnologiebedrijf Dominion Voting Systems tegen Fox tot zijn ontslag bij de zender hebben geleid.

Zo stuurde Carlson onder meer een racistisch sms-bericht naar een producer van zijn show waarin hij geweld verheerlijkte, enkele uren na de bestorming van het Capitool op 6 januari. Carlson schreef een lange sms over een filmpje dat hij had gezien waarin aanhangers van Donald Trump ‘een antifajongen’ in elkaar sloegen op straat in Washington. Carlson vond het niet kunnen dat de Trump-fans de man zomaar aanvielen, ‘het was minstens drie tegen één’. ‘Dat is niet hoe witte mannen vechten’, stelt hij in het bericht, dat The New York Times integraal publiceerde. ‘En toch merkte ik dat ik supporterde voor de groep, ik hoopte dat ze hem nog harder zouden slaan en zouden doden. Ik wilde echt dat ze die jongen pijn deden.’

Toen de directieleden van Fox via hun advocaten op de hoogte werden gebracht van de sms en andere ophefmakende uitspraken van Carlson die openbaar dreigden te worden, was er een crisisberaad zonder weerga aan de top van de mediagroep, aldus de krant

Fox was op dat moment verwikkeld in een proces met Dominion Voting Systems vanwege de leugens over verkiezingsfraude die de Amerikaanse nieuwszender verspreidde na de presidentsverkiezingen van 2020. De conclusie van het crisisberaad was dat Carlson, het kijkcijferkanon van de zender, ontslagen moest worden om de schade voor Fox te beperken. Fox schikte in de zaak en betaalde Dominion 718 miljoen euro. Door de schikking hoefden Carlson en andere gezichten van Fox niet te getuigen.

Toxisch

Carlson heeft nog niet gereageerd op de onthullingen. Na zijn ontslag zette hij een video op Twitter waarin hij tekeerging tegen ‘de compleet irrelevante’ debatten op tv. Over zijn eigen exit bij Fox had hij het niet.

Intussen is een van de voormalige producers van zijn show, Abby Grossberg, een rechtszaak begonnen tegen haar ex-werkgever. Ze beweert dat er op de redactie van Carlsons programma een toxische werksfeer heerste, inclusief discriminatie en beledigende opmerkingen over vrouwen.

