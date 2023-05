België zakt weg in rangschikking persvrijheid: ‘Klopt niet’

In de nieuwe publicatie van Reporters sans Frontières staat België amper 31ste, tussen Trinidad-en-Tobago en Jamaica. Pol Deltour, secretaris van de journalistenvereniging VVJ, heeft er bedenkingen bij.

België stond traditioneel ergens tussen de zevende en elfde plaats in de rangschikking van de persvrijheid die Reporters sans Frontières (RSF) jaarlijks publiceert. Maar sinds vorig jaar gaat het steil bergaf. In 2022 stond België nog op de 23ste plaats. In het classement dat RSF nu publiceert, zakt ons land nog verder weg.

‘Ondanks een relatief hoog vertrouwen in de pers ondergaan Belgische journalisten geweld van de politie en van manifestanten tijdens betogingen, net als frequente onlinebedreigingen die vooral gericht zijn tegen vrouwen’, zo vat RSF de toestand samen. ‘De media lijken wel te ontsnappen aan politieke druk en zijn beschermd door een efficiënt wettelijk kader, waarvan sommige maatregelen desondanks controversieel zijn.’

Volgens Pol Deltour, secretaris van de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ), zijn dat vaststellingen die op zich kloppen. Journalisten worden meer lastiggevallen op straat en zeker online. De journalistenbond heeft een meldpunt agressie tegen journalisten opgericht waar jaarlijks zowat vijftien feiten worden gemeld.

‘Maar om daaruit af te leiden dat we zoveel plaatsen moeten zakken, daar zie ik de reden niet voor’, zegt Deltour. ‘Het klopt niet dat de persvrijheid in België in twee jaar zwaar achteruit is gegaan.’

Noorwegen op één

Het verschil met Nederland is bijvoorbeeld groot. In Nederland werd in 2021 de journalist Peter R. de Vries in koelen bloede op straat neergeschoten. Tal van misdaadjournalisten genieten bescherming omdat ze worden bedreigd door de drugsmaffia. Hun veiligheidssituatie is veel slechter dan die van misdaadjournalisten in België. Toch staat Nederland op de zesde plaats in de rangschikking.

Een journalist filmt de Amsterdamse plek waar misdaadjournalist Peter R. De Vries werd neergeschoten. Foto: belgaimage

Deltour wijst erop dat de werkwijze van RSF altijd al vragen opriep. Hij vermoedt dat de focus opnieuw erg lag op de Franstalige zustervereniging van de VVJ. Die voert al een hele tijd campagne tegen online geweld tegen vrouwelijke journalisten. ‘Ik kan me voorstellen dat dit het beeld bij RSF heeft vervormd.’

De rangschikking van RSF wordt dit jaar opnieuw geleid door de Scandinavische landen, met Noorwegen op één, voor Ierland en Denemarken. Helemaal achteraan staat weinig verrassend Noord-Korea, achter China en Vietnam.

