Greg Van Avermaet zet eind dit seizoen punt achter carrière

Wielrenner Greg Van Avermaet (37) zet aan het eind van het seizoen een punt achter zijn carrière.

De Oost-Vlaamse wielrenner maakte zeventien jaar deel uit van het profpeloton en mag met een olympische titel, Parijs-Roubaix, Gent-Wevelgem, E3 Harelbeke en twee keer de Omloop Het Nieuwsblad terugblikken op een schitterend palmares. Enkel de koers van zijn dromen – de Ronde van Vlaanderen – bleef hij vergeefs najagen.

‘Helaas komt er een einde aan dit avontuur’, schrijft Van Avermaet op sociale media. ‘Hoe moeilijk de beslissing ook was, als ik terugkijk ben ik ontzettend trots op wat ik heb bereikt. Ik heb elke dag het beste van mezelf gegeven, om achteraf geen spijt te hebben. Ik heb niet alleen genoten van de overwinning, maar ook van de weg ernaartoe.’

‘Ik wil alle mensen bedanken die in me geloofden en me tijdens mijn carrière hebben geholpen. Ik ben extreem dankbaar voor al mijn fans die me steunden, niet alleen tijdens mijn gloriedagen, maar ook tijdens de moeilijke tijden. Nu is het tijd om wat tijd door te brengen met mijn vrouw en kinderen en op zoek te gaan naar andere doelen in het leven waarin ik hopelijk dezelfde passie zal vinden.’

Nog alles geven

‘Tot het einde van het seizoen zal ik nog alles geven met mijn team AG2R-Citroën, dat ik dank voor het vertrouwen en de teamgeest van de afgelopen 3 jaar, net zoals ik dat deed vanaf de eerste dag dat ik besloot te gaan fietsen. Hopelijk kan ik eindigen met mooie resultaten.’

Lees ook