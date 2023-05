Veertienjarige jongen schiet acht leerlingen en bewaker dood op school in Belgrado

Een veertienjarige jongen heeft acht medeleerlingen en een beveiligingsagent doodgeschoten in een basisschool in de Servische hoofdstad Belgrado. Hij werd op de speelplaats opgepakt door de politie.

Rond 8.40 uur liep een melding binnen over een schietpartij in de Vladislav Ribnikar Basisschool. De verdachte, een jongen van 14 jaar, zou met een wapen van zijn vader verschillende schoten hebben gelost op andere leerlingen en een bewakingsagent. Die laatste overleefde dat niet, net als acht kinderen. Nog eens zes leerlingen en een leerkracht raakten gewond, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Volgens burgemeester Milan Nedeljkovic proberen de dokters het leven van de leerkracht nog te redden.

De verdachte werd op de speelplaats opgepakt door de politie. Van hem is voorlopig alleen geweten dat hij les volgde op de school. Wat zijn motief was, is niet duidelijk. Op een foto is te zien hoe een verdachte wordt weggeleid.

Foto: AFP

Milan Milosevic, de vader van een leerling van de school, zegt dat zijn dochter in de klas was waar de schoten zijn gelost. ‘De jongen schoot eerst op de leerkracht, daarna schoot hij wild in het rond’, zegt hij aan de Servische zender N1. ‘Ik zag de bewaker onder de tafel liggen. Ik zag twee meisjes met bloed op hun shirt. Ze zeggen dat de schutter een stille en goede leerling was. Hij zat nog niet lang in de klas.’

Milosevic’ dochter kon ontsnappen.

‘Ik zag kinderen uit de school rennen, schreeuwend’, zegt een leerling van een nabijgelegen middelbare school. ‘Ouders snelden toe, in paniek. Later hoorde ik drie schoten.’

Servië heeft strenge wapenwetten, maar het wapenbezit in het land behoort tot de hoogste in Europa.