Verbeterde resultaten doen Brussels Airlines hopen op eerste jaarwinst sinds 2018

Brussels Airlines boekte in het eerste kwartaal nog 44 miljoen euro verlies, maar heeft ‘vertrouwen’ dat er dit jaar voor het eerst sinds 2018 opnieuw winst kan worden gemaakt over het hele jaar.

Omdat corona vorig voorjaar nog roet in het eten heeft gegooid, moet 2023 ook voor Brussels Airlines het jaar worden waarin de luchtvaartmaatschappij de grootste crisis in haar bestaan definitief achter zich kan laten. In het eerste kwartaal, van januari tot maart, zag ze alvast haar omzet met 78 procent stijgen, tot 280 miljoen euro. Operationeel werd nog steeds verlies gemaakt (-44 miljoen euro, voor interesten en belastingen) in wat traditioneel de zwakste periode van het jaar is, maar volgens cfo Nina Öwerdieck geven de resultaten ‘vertrouwen ‘dat wij op weg zijn naar sterke zwarte cijfers voor heel 2023’. Dat zou de eerste keer sinds 2018 zijn.

De omzet ging de afgelopen drie maanden de hoogte in dankzij een hoger aantal vluchten en meer inkomsten per vlucht. Het aantal vluchten bij Brussels Airlines nam in het eerste kwartaal toe met 55 procent tot 12.647. Het passagiersaantal steeg met 82 procent tot 1,59 miljoen. Dat er toch nog verlies was, heeft onder meer te maken met sterk oplopende operationele kosten. Die stegen met 54 procent tot 350 miljoen euro, tegenover 227 miljoen euro twaalf maanden eerder. Dat heeft vooral te maken met hogere uitgaven aan duurdere brandstof alsook hogere kosten voor vergoedingen en kosten.

Reispiek in de zomer

Ook moedergroep Lufthansa (Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Lufthansa Cargo ...) publiceerde woensdag de eerstekwartaalcijfers. De Duitse luchtvaartgroep zag de omzet met 40 procent stijgen, tot 7 miljard euro, onder andere dankzij meer passagiers (+70 procent tot 22 miljoen) en hogere ticketprijzen. Het aangepaste ebit-resultaat (bedrijfsresultaat voor interesten en belastingen) ging van -577 miljoen euro naar -273 miljoen euro. Het nettoverlies ging van -584 miljoen euro naar -467 miljoen euro.

Lufthansa blikt met vertrouwen vooruit. De groep verwacht dat de operationele winst in het tweede kwartaal boven het niveau van voor de coronapandemie zal uitkomen (754 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2019). ‘We verwachten een reispiek in de zomer en voor het volledige jaar een nieuw record bij onze trafiekinkomsten’, voegt ceo Carsten Spohr nog toe in een persbericht.

Voor het volledige jaar houdt Lufthansa vast aan zijn vooruitzichten voor een verdere ‘aanzienlijke verbetering’ van de operationele winst.

Lees ook