Grootschalige Europese politieactie tegen Italiaanse maffia, ook in België verdachten opgepakt

Bij een grootschalige actie in meerdere Europese landen heeft de politie de Italiaanse ’Ndrangheta-maffia in het vizier genomen. Ook in België vonden huiszoekingen plaats.

Een onderzoek naar een Limburgse clan van de Calabrese ‘Ndrangheta-maffia leidde tot wat door het parket omschreven wordt als het ‘grootste onderzoek naar de Calabrese maffia tot nu toe’. Het dossier loopt al jaren.

‘Deze operatie was gericht tegen meer dan honderd vermeende leden van de Calabrische maffia’, meldt het federaal parket. ‘In België werden meer dan 20 huiszoekingen verricht.’ Dat gebeurde onder meer in Genk.

De grootschalige actie leidde tot tientallen huiszoekingen in Italië, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Portugal. In ons land zijn zes verdachten gearresteerd. Ze worden verdacht van onder andere witwaspraktijken, belastingontduiking, drugssmokkel en fraude.

De procedure wordt gevoerd door een gezamenlijk onderzoeksteam waarbij Europol en Eurojust betrokken zijn. Naast Duitsland, namen ook autoriteiten uit Italië, België, Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje deel.

Volgens de Italiaanse politie werden 108 arrestatiebevelen uitgevaardigd. De meerderheid van de arrestaties werd dan ook in Italië verricht, klinkt het. Negen anderen werden gearresteerd in Duitsland, drie in Frankrijk en nog eens drie anderen in Portugal, Roemenië en Spanje.

De ’Ndrangheta heeft wortels in het Zuid-Italiaanse Calabrië, maar opereert ook in het buitenland. De bende wordt gezien als een van de machtigste in Europa. Op 24 april waren Italiaanse speurders er in Genua nog in geslaagd om een maffiabaas van de ‘Ndrangheta op te pakken die al jarenlang op de loop was. Speciale eenheden konden de 49-jarige Pasquale Bonavota na lang zoeken in de Noord-Italiaanse stad oppakken.

