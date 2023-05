Twee kabinetsmedewerkers van minister De Sutter staan op loonlijst van Bpost

Twee experts van het kabinet van minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen), die met het postbedrijf Bpost over het beheers­contract onderhandelden, staan al twee jaar op de loonlijst van Bpost. Dat schrijft De Tijd.

De medewerkers werden in het najaar op vraag van minister De Sutter naar haar kabinet gedetacheerd. Op het kabinet stonden ze in voor de dagelijkse contacten en onderhandelingen van het kabinet met Bpost, maar ze bleven wel op de loonlijst van Bpost staan.

De woordvoerder van het kabinet-De Sutter bevestigt aan De Tijddat de medewerkers, die bijna drie jaar voltijds op het kabinet werken, nog door het postbedrijf worden betaald. Volgens de informatie waarover de krant beschikt, zouden de medewerkers zelfs op vraag van het kabinet-De Sutter op de payroll van Bpost gebleven zijn. ‘Dat mensen naar een kabinet worden gedetacheerd, is gebruikelijk. Dat ze doorbetaald worden door een privébedrijf, waarmee de overheid moet onderhandelen, is hoogst ongebruikelijk’, schrijft de krant.

‘Het is gebruikelijk dat Bpost mensen detacheert’, reageert De Sutter in het Radio 1-programma De Ochtend. Dat ze door Bpost werden betaald, noemt ze ‘het principe van detachering’. ‘Met alle audits die gaande zijn hebben we beslist om hier een einde aan te maken, drie maanden geleden al. Het is een praktijk uit het verleden, maar dat is geen excuus.’

De woordvoerder van De Sutter benadrukt in De Tijd dat aan het begin van 2021 aan het parlement werd medegedeeld dat de twee experts werd gedetacheerd naar het kabinet. Er werd niet vermeld dat ze op de loonlijst van Bpost bleven. ‘Om alle belangenvermenging te vermijden zullen ze vanaf juni op de payroll van het kabinet komen’, stelt het kabinet-De Sutter. Dat ontkent dat de betaling van de kabinetsmedewerkers door Bpost tot botsende belangen heeft geleid.

