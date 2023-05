‘EU is klaar om oorlogseconomie te worden’ en Russen graven zich steeds verder in

Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1 ‘Blitzkrieg van Breton’ moet Europese munitieproductie op oorlogssterkte krijgen

Wekenlang reisde Europees commissaris Thierry Breton kriskras door Europa om munitie­fabrieken te inspecteren. Zijn doel? Eén miljoen granaten laten maken in één jaar. Lees meer>

2 Russen graven zich steeds verder in, ook in eigen land

De loopgraven die het Russische leger de voorbije maanden heeft aangelegd, ogen indrukwekkend. Maar heeft Moskou genoeg soldaten om ze bemannen? Lees meer>

3 Verdachte opgepakt voor doodschieten vijf buren in Texas

Na een klopjacht van enkele dagen is dinsdagavond (lokale tijd) een man gearresteerd die ervan wordt verdacht vrijdagavond in de Amerikaanse staat Texas vijf van zijn buren te hebben doodgeschoten. Het jongste slachtoffer van de schietpartij in het dorpje Cleveland was een 9-jarige jongen. Volgens Amerikaanse media is de verdachte een 38-jarige Mexicaan die illegaal in de VS verblijft. Lees meer >

4 Woning Vaeck half in puin ondanks sloopverbod

Er was beroep aangetekend tegen de sloop van de modernistische Woning Vaeck in Zemst. Toch liet de eigenaar een grijpkraan los op het pand. ‘Dit waren wel degelijk structurele werken’, zegt de burgemeester van Zemst. Lees meer >