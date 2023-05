Discussie over noodopvang na sluiting crèche: ‘Kindjes op straat moeten zetten, is echt het laatste wat we willen doen’

Vier Oudenaardse kinderdagverblijven vangen al een tijdlang uit noodzaak kindjes op van de gesloten crèche ’t (B)engeltje in Leupegem. Nu is er discussie ontstaan tussen de crèches, de stad en het Agentschap Opgroeien. ‘Tot vorige week heeft niemand ons van die noodopvang op de hoogte gebracht’, klinkt het bij het agentschap.

Door de sluiting van ’t (B)engeltje eind vorig jaar – na wantoestanden – moest meteen ook opvang gezocht worden voor 32 kindjes. Het Vlaams Agentschap Opgroeien staat tijdelijk extra opvangcapaciteit voor andere kinderdagverblijven toe als er in de buurt een verplichte sluiting is. Maar nu is er in Oudenaarde discussie ontstaan omdat verschillende crèches meer kinderen opvangen dan hun vergunning toelaat.

Volgens Sofie De Coninck (33), die samen met Else Messine (38) Nellie & Sezar runt, verplicht het Agentschap Opgroeien hen om zo snel als mogelijk die capaciteit weer af te bouwen. Zo niet zou er een sluiting dreigen. Ook Malou aan de N60 in Mullem, De Engeltjes in de Vontstraat in Leupegem en Lolliepop in Kraneveld in Eine kampen met dat probleem.

‘Smekende en wenende ouders’

‘We worden met de rug tegen de muur gezet’, zegt De Coninck. ‘We hebben 18 vergunde plaatsen en vangen momenteel 26 kindjes op. Daarbij 4 kinderen uit het ’t (B)engeltje en 4 van ouders die ons bij gebrek aan opvangmogelijkheden in Oudenaarde en omgeving smeekten om toch ook nog hun kindjes op te vangen.’

‘Kortom schrijnende toestanden en dan breekt je hart. We hebben het Agentschap een plan voorgelegd waarbij we op termijn opnieuw willen afbouwen. Maar dat voorstel wordt van tafel geveegd. We moeten zo snel mogelijk terug naar 18 kindjes. Doen we dat niet, dan moeten we sluiten.’

‘Overleg met de ouders’

De uitbaters van Nellie & Sezar proberen nu in overleg met de stad en de ouders tot een oplossing te komen. ‘Via een videoboodschap hebben we intussen de ouders van de stand van zaken op de hoogte gebracht. Volgende week zitten met hen ook rond de tafel. Kindjes op straat moeten zetten, is echt het laatste wat we willen doen. Want waar kunnen zij terecht?’

‘Er is gewoon geen alternatief, want nergens zijn nog opvangplaatsen vrij. We bekijken wie onder meer een grootouder kan inschakelen en de kindjes een dagje minder in de week kan brengen. We willen toch benadrukken dat, ondanks de overcapaciteit, elk kindje een eetstoel en bedje heeft. Voorts hebben we ook nog twee begeleiders in dienst’, benadrukt De Coninck.

Noodopvang kan, zomaar extra kinderen niet

Bij het Agentschap Opgroeien vertellen ze een heel andere versie van de feiten. Volgens woordvoerster Nele Wouters brachten drie Oudenaardse crèches hen pas vorige week op de hoogte van het feit dat ze kinderen uit nood opvangen, na de sluiting van ’t (B)engeltje. ‘Voordien wisten wij daar niets van.’

Die noodopvang is in regels gegoten en mag 18 maanden duren. Opvanginitiatieven krijgen er zelfs extra subsidies voor. ‘Maar het is wel een probleem dat die crèche – naast die noodopvang – ook vier andere kinderen opvangt, bovenop hun vergunde aantal plaatsen. En dat heeft niets met noodopvang te maken. We hebben hen gevraagd om ons zo snel mogelijk de nodige info over die kinderen te bezorgen en een afbouwplan uit te werken.’

Hoe het mogelijk is dat verschillende crèches maandenlang aan noodopvang konden doen zonder medeweten van Opgroeien, is nog onduidelijk. Normaal had de stad dat aan de administratie moeten laten weten.

‘Langere overbruggingsperiode’

‘Het gebrek aan opvangplaatsen is acuut en dat is niet alleen in Oudenaarde het geval’, zegt schepen Mathieu Mas (CD&V), bevoegd voor Kinderopvang. ‘We hadden gehoopt dat het Agentschap de 32 vergunde kinderopvangplaatsen uit de gesloten crèche opnieuw aan Oudenaarde zou geven, maar dat is nog altijd niet gebeurd.’

