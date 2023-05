Resten van vermiste Australische man gevonden in lichaam dode krokodil

De overblijfselen van een vermiste man zijn mogelijk gevonden in de maag van een dode krokodil. Dat meldt de Australische politie woensdag.

Een 65-jarige man verdween zaterdag op mysterieuze wijze spoorloos, terwijl hij met een vriend aan het vissen was in de Kennedy River in het nationaal park Lakefield in de noordoostelijke deelstaat Queensland.

Tijdens de zoektocht naar de man ving de politie twee krokodillen in het deel van de rivier waar de man voor het laatst was gezien. Medewerkers van het Australische ministerie voor milieu en wetenschap lieten de twee dieren inslapen, omdat er een vermoeden was dat ze betrokken waren bij de verdwijning. Bij de autopsie werden in een van de krokodillen menselijke overblijfselen aangetroffen. De krokodillen waren 4,1 en 2,8 meter lang.

De politie vermoedt dat het de overblijfselen van de vermiste man zijn, maar komt pas met een bevestiging als het ‘formele identificatieproces is afgesloten’. Het zoeken naar de man is wel stopgezet.

