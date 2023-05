Dramaturgie met lekkage

ALEXANDER MELNIKOV Fantasie: 7 composers, 7 keyboards Harmonia Mundi

Op het kruispunt van virtuositeit en creativiteit vormt het genre van de fantasie een speelterrein waarop sublieme solisten zich kunnen doen opmerken. Voor Alexander Melnikov mag het echter nog wat meer zijn. De Rus verhoogt zijn bod in de categorie ‘strafste toetser’ door 7 canonieke kleppers op evenveel verschillende instrumenten uit te voeren. We love: de kameleoneske manier waarop deze notoire alleskunner zich door de meest exuberante pagina’s kronkelt, inclusief het compromisloos heldere Bach-contrapunt, de bevroren schoonheid van Mozart, de in your face sensualiteit van Mendelssohn en de nerveuze koketterie van Schnittke. Maar over de meerwaarde van deze collage kan worden gediscussieerd: de draad die Melnikov doorheen het labyrint van zijn eigen fantasie weeft, staat niet altijd strak gespannen. Resultaat: een enigszins wiebelige muziekdramaturgie, niet geholpen door het latente neuriën dat her en der de magie van het moment doorprikt. (sta)