Hoge wolken

Vandaag is het vrij zonnig, al komen er wel hoge wolkenvelden voor die naarmate de dag vordert, dikker worden vanuit het westen. Bij een zwakke, later meestal ­matige oostenwind, lopen de temperaturen op tot gemiddeld 16 graden. Aan de kust en in de Ardennen is het enkele graden koeler.

Vanavond zijn er veel hoge en later ook middelhoge wolken. Het blijft droog. Dankzij de wolken, wordt de afkoeling wat getemperd en daalt het kwik niet al te fel. De minima liggen rond 7 graden en de wind waait zwak tot soms ­matig uit het oosten.