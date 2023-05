Studenten en personeel van elke hogeschool en univer­siteit zullen in een centraal ­register melding kunnen maken van grensoverschrijdend gedrag.

Om kordater te kunnen op­treden tegen grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs­, komt er nu een centraal register in elke hogeschool en universiteit. ‘Dat is nodig omdat hogescholen en universiteiten ...