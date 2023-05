Man gearresteerd na incident aan Buckingham Palace, politie bevestigt gecontroleerde explosie

De Londense politie heeft een man gearresteerd omdat hij kogelhulzen richting het koninklijk paleis gooide. Buckingham Place verkeert in lockdown.

‘Opgepakt op verdenking van het bezit van een aanvalswapen’, klinkt de reden waarvoor een man rond 20.00 uur Belgische tijd werd opgepakt aan het Brits koninklijk paleis. Omstaanders zagen de man met ‘objecten’ over de poort gooien. Lege kogelhulzen van een shotgun, bericht de Britse pers.

De politie van Londen bevestigt voorts een ‘gecontroleerde explosie’ zonder meer uitleg te geven. De gearresteerde man zou wel een ‘verdachte zak’ bij zich hebben gehad.

Op het moment van de feiten was niemand van de koninklijke familie aanwezig, schrijft The Daily Mail. Buckingham Palace ging uit voorzorg wel in lockdown. Momenteel wordt er in en rond het paleis druk gewerkt aan de voorbereidingen voor de kroning van Koning Charles III.

