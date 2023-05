Limburgs fruit getroffen door bacterievuur

Een uiterst besmettelijke plantenziekte doet de ronde in de boomgaarden van fruittelers in Limburg.

De Limburgse fruitsector is volop bezig met zijn exportmarkt uit te breiden naar China. Bacterievuur dreigt daar nu een einde aan te maken. Deze besmettelijke plantenziekte doet bloesems verschrompelen en verdorren. Wanneer de planten zijn geïnfecteerd, moeten ze ­gesnoeid of gerooid worden.

‘Wij krijgen alarmerende ­berichten over de opmars van bacterievuur. In de bloesemperiode kan bacterievuur zich snel uitbreiden’, zegt gedeputeerde Inge Moors. ‘De schade is enorm.’

Tot eind 2019 waren fruit­telers nog bij wet verplicht om aangetaste bomen te melden en te rooien. Sinds 2020 is die verplichting verdwenen. Er is toen wel een meldpunt opgericht om de strijd met bacterievuur aan te gaan. In 2021 waren er 65 meldingen van bacterievuur. Een jaar later waren dat er nog maar drie. ‘De aandacht was verslapt’, zegt Dany Bylemans van het Proefcentrum voor de Fruitteelt pcfruit. ‘Vorig jaar waren er te weinig meldingen, waardoor de bacteriën konden overwinteren op de bomen. Daardoor is er dit jaar weer een opflakkering.’ Met desastreuze gevolgen voor de export.

Voor de bomen van Evelien Scheerlinck uit Hoeselt, die peren en krieken teelt, kwam alle hulp te laat. ‘Wij hebben 500 perenbomen moeten rooien omdat de meidoorns van buren bacterievuur hadden. Dat geeft enorme verliezen. Mensen beseffen niet hoe groot die impact is voor ons.’

Voor de export zijn de gevolgen desastreus. ‘Er is grote imagoschade van de sector op de exportmarkten’, zegt Moors. ‘Steeds meer afzetmarkten eisen dat het geoogste product afkomstig is uit gebieden die vrij zijn van bacterievuur. Doordat Rusland zijn grenzen voor Limburgs fruit heeft gesloten, zijn telers en veilingen op zoek gegaan naar nieuwe afzetmarkten. Die zoektocht wordt nu sterk bemoeilijkt.”

