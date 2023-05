Colruyt iets minder pessimistisch over winstdaling

Colruyt Group verwacht dat de winst iets minder sterk zal dalen dan aanvankelijk gezegd. Een Delhaize-effect?

Colruyt Group, dat zijn boekjaar afsluit op 31 maart, zegt dat ze haar (negatieve) vooruitzichten die ze eerder uitte, bijstelt. Colruyt had op 13 december nog gezegd dat de tweede jaarhelft even slecht zou zijn als de eerste. Dat betekende dat de nettowinst in het boekjaar van april 2022 tot 31 maart 2023 met 40 tot 45 procent zou dalen. Maar Colruyt praat nu over een daling die ‘sterk tot aanzienlijk’ zal zijn. ‘Dat wil zeggen: eerder een daling van 25 procent tot 30 procent’, zegt financieel directeur Stefaan Vandamme.

Volgens Vandamme kan die betere prognose niet overwegend toegeschreven worden aan de stakingen bij Delhaize. ‘Die begonnen pas op 7 maart, terwijl ons boekjaar al op 31 maart afsluit. Op een heel boekjaar is de impact beperkt.’

Colruyt zou de vruchten plukken van een aantal interne verbeteringsprocessen. Zo wordt bij personeelsverloop bekeken of vervanging wel nodig is. Colruyt bespaarde zo al op een paar directieposten. Een operatie werkvereenvoudiging betekent dan weer dat voor elke taak gekeken wordt of ze wel nuttig is. Ook de energie-intensiteit van de groep werd gereduceerd.

Winst blijft dalen

Commercieel gaat het ook beter. De groep heeft een goed eindejaar gehad en die trend zet zich voorlopig door, waardoor het marktaandeel is gestegen tot 31 procent.

Ondanks dat stijgende marktaandeel, dalen de volumes nog als gevolg van de grote druk op de markt en de vele geopolitieke onzekerheden. Dat betekent dat de winst tot nader order blijft dalen. In de eerste jaarhelft was de bedrijfsmarge gezakt van 4,2 naar 2,3 procent, een voor Colruyt bijzonder laag niveau.

Colruyt maakt ook werk van het dichten van lekken bij nevenbedrijven maar daar is nog een hele weg te gaan.

