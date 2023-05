Er was beroep aangetekend tegen de sloop van de modernistische Woning Vaeck in Zemst. Toch liet de eigenaar een grijpkraan los op het pand. ‘Dit waren wel degelijk structurele werken’, zegt de burgmeester van Zemst.

De Woning Vaeck, aan de Vaartdijk in Zemst, is een van de eerste huizen die de gereputeerde modernistische architect Roger De Winter in 1956 realiseerde. Toen de gemeente er eind maart een sloopvergunning ...