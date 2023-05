De gratis streamingdienst van VTM heeft vanaf vandaag een betalende formule. Abonnees van VTM Go+ kijken zonder reclame en worden verleid met extraatjes. ‘De streamingmarkt is volwassen geworden’, klinkt het.

1 Wat is VTM Go+?

Voor 4,95 per maand kunt u alle programma’s van VTM bekijken zonder reclame. De betalende service wordt ingebed in de bekende omgeving van VTM Go, de gratis streamingdienst van VTM ...