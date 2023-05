‘Pas toen ik goede resultaten had behaald, kreeg ik een kleine auto’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Rijk (1)

‘Door aan politiek te doen, wil ik iets teruggeven aan de maatschappij’, vertelt staatssecretaris van Begroting Alexia Bertrand (Open VLD) in een interview met Humo. Ze is zich er van bewust dat ze door haar rijke afkomst geprivilegieerd is. ‘Ik heb zoveel geluk gehad, dat ik wil strijden voor mensen die dat niet hebben’. Die rijke afkomst ligt bij sommige collega-politici moeilijk. Zo noemde de partijvoorzitter van Vooruit Connor Rousseau haar een ‘edelvrouw die grote vermogens beschermt’. Die grote vermogens lijken in zijn ogen alvast niet bij de mensen te zitten die geen geluk hebben, integendeel. Bertrand verduidelijkt daarom nogmaals dat ze geen edelvrouw is. ‘Mijn vader is baron wegens zijn verdiensten als bedrijfsleider, maar die titel stopt bij hem’.

Rust (1)

Op 1 mei gaf Meryame Kitir (Vooruit) haar eerste publieke speech nadat ze in december vorig jaar haar job als minister van Ontwikkelingssamenwerking stopzette wegens mentale problemen en strubbelingen met haar kabinet. Ze zegt dat ze zich een hele tijd niet goed heeft gevoeld. ‘Ik had gewoon meer oog moeten hebben voor mijn work-life balance’ zegt ze over die periode aan Het Belang van Limburg. Die balans lijkt ze in de voorbije vier maanden alvast gevonden te hebben. ‘Die rustperiode heeft me nieuwe kracht gegeven’. Haar politieke ambitie is dus allesbehalve getemperd, want bij de verkiezingen in 2024 zal ze in Limburg bovenaan de lijst staan.

Rijk (2)

De ouders van Alexia Bertrand hebben haar naar eigen zeggen streng opgevoed. Zo werd ze tijdens haar eerste studentenjob bij Quick al snel geconfronteerd met onrespectvol gedrag van klanten. ‘Ze gooiden hun rommel voor mijn ogen op de grond en ze lieten een puinhoop achter op de tafels. Dat deed me pijn, vooral voor de mensen die daar het hele jaar door werkten.’ De eerste twee jaar van haar hogere studies mocht ze ook niet op kot van haar ouders. ‘Pas toen ik goede resultaten had behaald, kreeg ik een kleine auto en daar moest ik heel verantwoordelijk mee omgaan.’ En als ze met vriendinnen op vakantie ging, hield ze er rekening mee dat niet iedereen het even breed had. ‘Ik heb ook vaak met de rugzak rondgetrokken’. Bertrand, die overigens wel aan de universiteit Harvard kon studeren, vindt dat echte luxe niet in het materiële zit maar wel in ‘een goede opvoeding, gezondheid, liefde, geluk’. En dat zijn allemaal dingen die je niet kunt kopen, aldus de staatssecretaris van Begroting.

Rust (2)

Juan Benjumea (Groen) zal zich geen kandidaat meer stellen bij de volgende parlementsverkiezingen in 2024. Dat maakte hij bekend via Twitter. Benjumea is sinds 2019 Brussels Parlementslid voor Groen. Hij had zich vorig jaar nog samen met Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van Groen – dat uiteindelijk door Jeremie Van Eeckhout en Nadia Naji gewonnen werd. Hij stelt zich vragen over wat de impact van een parlementslid nog kan zijn in ‘een context van particratie en doorgeslagen personal branding’. Door afstand te nemen van de politiek hoopt hij meer tijd te hebben voor zijn gezin, dat ‘in de lente vijfkoppig wordt’. Veel rust zal er voor Benjumea dus niet snel bij zijn.