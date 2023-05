Met tatoeages van Joan Baez, Joanna Newsom en Daniel Johnston toont Kara Jackson, een 23-jarige dichter en singer-songwriter uit Illinois, wie haar inspireert. Niet verrassend dus dat ze zelf ook met folk- en countrykleuren schildert, alleen knipt ze van geijkte idiomen telkens een hoek af. Rond haar akoestische gitaarspel voegt ze soms dikke lagen toe met pedalsteelgitaar, koorgezang, strijkers en harp. Een xylofoon gaat hand in hand met brullende motoren. Enkele songs zijn niet meer dan een korte observatie, andere meanderende suites van acht minuten. Haar mijmeringen over liefde en verlies zijn akelig eerlijk, op het ongemakkelijke af. ‘Every man thinks I’m his fucking mother/ Good for milk and good for supper’, zingt ze in ‘Therapy’. Overal sijpelt weemoed in door. De titelsong is een gedicht over een vriendin die ze verloor aan kanker. Zelfs van een klop op de borst als ‘I’m not as worthless as I once thought/ I am pretty top-notch’ uit orgelpunt ‘Dickhead blues’ maakt haar diepe, soms lijzige alt een krop. Een revelatie.