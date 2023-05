Raketaanvallen tussen Israël en Palestina na dood hongerstaker

Israël en Palestina bestoken elkaar met raketten in en rond de Gazastrook. De dood van de Palestijnse gevangene Khader Adnan deed het geweld oplaaien. Hij stierf op 45-jarige leeftijd na een hongerstaking van bijna drie maanden.

De eerste raketten vanuit Gaza kwamen er na de bekendmaking dat Khader Adnan, een vooraanstaand lid van de terreurorganisatie Islamitische Jihad, in een Israëlische cel is overleden. Adnan zat de voorbije decennia verschillende keren in de cel en ging meermaals in hongerstaking. De Israëlische gevangenis waar hij vastzat meldt dat Adnan ‘buiten bewustzijn’ in zijn cel werd aangetroffen, nadat hij al 80 dagen niet had gegeten.

Adnan was een symbool geworden voor de Palestijnen. De Palestijnse Islamitische Jihad had al laten weten dat Israël ‘een hoge prijs zou betalen’ indien Adnan in de gevangenis zou sterven. Het lichaam van Adnan moet nog terugkeren vanuit Israël voor zijn begrafenis, schrijft Al Jazeera.

‘Eerste vergelding’

De nieuwe raketaanvallen vanuit Gaza werden opgeëist door de gewapende groeperingen uit Gaza. Zij stuurden samen een bericht uit, waarin ze de aanvallen omschreven als ‘een eerste vergelding’ voor de dood van Adnan.

In augustus 2022 kwamen bij drie dagen van confrontaties tussen Israël en de Islamitische Jihad nog 49 Palestijnen om het leven, onder wie volgens de organisatie twaalf leden van de Islamitische Jihad, en minstens negentien kinderen. De gewapende groepering vuurde vanuit Gaza ook ongeveer tweehonderd raketten af op Israël, waarbij drie mensen gewond raakten.

