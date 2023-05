Bij Bartók denk je snel aan zijn hoekige melodieën vol volkse elementen. De Amerikaanse dirigente Karina Canellakis toont op haar debuut bij Pentatone een heel andere kant van de modernistische meester. Met haar Radio Filharmonisch Orkest – sinds september 2019 is ze er chef – zweeft ze subtiel kleurrijk tussen tonaliteiten, zonder daarbij de pittige kant van Bartóks schriftuur volledig overboord te gooien.

RADIO FILHARMONISCH ORKEST O.L.V. KARINA CANELLAKIS Bartók Concerto for Orchestra Pentatone

Tekenend is bijvoorbeeld het contrast tussen de eerste twee van zijn Vier stukken voor orkest. Het ‘Preludio. Moderato’, met zijn prominente harppartij, geeft Canellakis een Debussy-achtige zachtheid; in het ‘Scherzo. Allegro’ slaat dat zonder verpinken over in muzikale furieusiteit tussen percussie, strijkers en kopers. Haar schilderachtige dirigeren geeft ook een twintigste-eeuwse repertoireklassieker als het Concerto voor orkest een nieuw patina. Al gaat die beeldrijkheid af en toe wat ten koste van dynamische durf.