Wie gsm’t achter het stuur, riskeert in Oost-Vlaanderen rijbewijs vijftien dagen kwijt te spelen

Het Oost-Vlaamse parket heeft in een omzendbrief de straffen vastgelegd voor gsm-gebruik achter het stuur. Als de overtreder een professionele chauffeur is, of wanneer er sprake is van recidive, wordt het rijbewijs 15 dagen ingetrokken.

Afleiding door smartphonegebruik achter het stuur is een van de grote killers in het verkeer, zo stelt het Oost-Vlaamse parket. En dus wordt jacht gemaakt op chauffeurs die tijdens het autorijden hun gsm gebruiken.

Tijdens een eerste actieweek in mei vorig jaar liet het parket al 690 rijbewijzen onmiddellijk intrekken. Daarna werden themazittingen georganiseerd in alle afdelingen van de politierechtbank Oost-Vlaanderen. Daar kregen de overtreders doorgaans nog een extra geldboete en een bijkomend rijverbod opgelegd.

In een omzendbrief legt het Oost-Vlaamse parket nu de voorwaarden vast voor de intrekking van het rijbewijs als bestuurders betrapt worden op het gebruik van hun gsm achter het stuur. Als dat gepaard gaat met verkeersonveilig gedrag, als de overtreder een professionele chauffeur is, of wanneer er sprake is van recidive, wordt het rijbewijs gedurende 15 dagen ingetrokken.

Het parket heeft de omzendbrief overgemaakt aan de politiediensten, die de afgelopen jaren de controles al fel opdreven. In de eerste zes maanden van vorig jaar werden ruim 56.000 bestuurders betrapt op gsm-gebruik achter het stuur. Dat zijn er ruim 300 per dag.

Ook in andere provincies wordt gsm-gebruik achter het stuur harder aangepakt, met actiedagen, themazittingen en strenge bestraffingen.

Lees ook