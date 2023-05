Fietsster in levensgevaar na ongeval met vrachtwagen in Antwerpen

Bij een ernstig ongeval in Antwerpen is dinsdagmiddag een jonge vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt. Het slachtoffer werd op de fiets aangereden door een vrachtwagen die een straat insloeg. De politie vraagt de omgeving te vermijden.

Het ongeval gebeurde rond 16.30 uur. ‘Een jonge vrouw fietste op de Plantin Moretuslei in de richting van de Singel’, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. ‘Ter hoogte van de Raafstraat werd ze aangereden door een vrachtwagen die rechtsaf de straat wilde inslaan.’

De vrouw belandde onder de vrachtwagen en raakte zwaargewond. ‘Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis’, zegt Bruyns. Mogelijk gaat het om een dodehoekongeval, maar de precieze omstandigheden worden verder onderzocht. ‘Verschillende getuigen zagen het ongeval gebeuren. Zij krijgen bijstand van de dienst slachtofferzorg’, aldus Bruyns nog.

Het ongeval veroorzaakt ernstige hinder in de ruime omgeving voor wie de stad wil verlaten. Omstreeks 17.45 uur werden de twee rijstroken op de Plantin en Moretuslei wel opnieuw vrijgemaakt en kan het verkeer er opnieuw door, maar het is nog steeds druk. De Raafstraat is nog steeds afgesloten, fietsers en voetgangers moeten stadsuitwaarts oversteken.

