Vakbond ACOD klaagt ‘angstcultuur’ binnen VRT aan

Op 4 mei zal de socialistische vakbond van de openbare omroep actievoeren op de parking van de Reyerslaan. Daarmee verzet de bond zich tegen het ‘geen commentaar’-order van ceo Frederik Delaplace.

‘Al maanden stapelt de ellende zich op bij de openbare omroep’, klinkt het in een persbericht van ACOD-VRT, de socialistische vakbond van de openbare omroep. De vakbond hekelt onder meer het Transformatieplan, de ontslagen bij de omroep, het outsourcen van Thuis, de werkdruk, een slecht werkende parkeerapp en de recente beslissing om het personeelsrestaurant alleen nog maar overdag open te houden.

Allemaal zaken om aan te klagen, oordeelt de vakbond – daarom stak het des te meer dat ceo Frederik Delaplace half april in een mail aan alle personeelsleden vroeg om zich in communicatie naar de buitenwereld te beperken tot ‘geen commentaar’, en de rest over te laten aan de communicatiedienst.

ACOD-VRT zal donderdag actievoeren, klinkt het in een mededeling. ‘Er heerst een angstcultuur en een toxische sfeer op de VRT’, zegt secretaris Michelle Graus. ‘Wij willen een tegengewicht bieden voor die “geen commentaar”: op 4 mei verwelkomen we de collega’s op de parking met ontbijt en een luisterend oor.’

Volgens ACOD-VRT is dit ‘een eerste, symbolische actie’. De vakbond eist van Delaplace een plan om het vertrouwen van zijn werknemers terug te winnen.

